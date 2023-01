Eindelijk opnieuw nieuwjaarsreceptie in de Gaverhal, mét live muziek en kinderanimatie

“De laatste jaren hebben we steeds geprobeerd om toch iets te organiseren, maar corona strooide roet in het eten”, zegt schepen Louis Vanderbeken (CD&V). “Toch organiseerden we in mei van dit jaar een lentefeest als alternatief. We knopen nu dus voor het eerst sinds begin 2020 weer aan met de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Gaverhal. Elke burger is van harte welkom vanaf 18 uur tot 23 uur en elke aanwezige krijgt van ons 2 gratis bonnetjes voor een drankje naar keuze bij één van de 7 verenigingen.”