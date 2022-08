Dominique vindt plastieken ringetje in flesje Stella: “Hoe is dit in godsnaam mogelijk?”

“Ik moest twee keer kijken of ik wel goed gezien had”, vertelt de man. “Maar het was wel degelijk een plastieken ringetje dat in het flesje steekt, zo’n exemplaar dat je wel eens onderaan de draaidop vindt van bijvoorbeeld een melkverpakking of een bus met poetsmiddel. Het is me een raadsel hoe dat ringetje in de fles is geraakt. Het lijkt me niet direct iets dat gelinkt kan worden aan het bottelen van bier. Anderzijds stel ik me de vraag of dergelijke flesjes wel genoeg gespoeld en gecontroleerd worden voor hergebruik.”