Dode en zwaargewonde bij stalbrand in Deerlijk: slachtoffer wilde pasgeboren kalfje redden

Lendelede/Kuurne 135 km per uur op Rijksweg tijdens flitsmara­thon: 600 euro boete en 15 dagen rijverbod

9 maart Tijdens de aangekondigde flitsmarathon toch nog aan 135 km per uur over de Rijksweg in Lendelede razen. De politierechter in Kortrijk kon weinig begrip opbrengen voor een twintiger uit Kuurne. Een boete van 600 euro en een rijverbod van 15 dagen was zijn deel.