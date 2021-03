Dode en zwaargewonde bij stalbrand in Deerlijk: slachtoffer wilde pasgeboren kalfje redden uit vuurzee

Kortrijk Tuinstraat dag dicht voor gemotori­seerd verkeer

9 maart Aannemer Tasoz uit Lokeren, gespecialiseerd in kabels en leidingen, is op woensdag 10 maart in de Tuinstraat nabij de Vlasmarkt aan de slag. Het gaat over werken in opdracht van distributienetbeheerder Fluvius, nabij huisnummer 4. Gemotoriseerd verkeer kan hierdoor woensdag niet de eenrichtingsstraat Tuinstraat gebruiken om van de Vlasmarkt naar de Spoorweglaan te rijden. Lokaal verkeer tot aan de werfzone in de Tuinstraat blijft wel mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken op woensdag 10 maart altijd door.