“Deze vrouw was moegetergd”: de zoveelste ruzie met haar echtgenoot Danny (57) was er een te veel voor Tacha N. (51)

Gewezen rijkswacht­ka­zer­ne bestaat honderd jaar: “Een detentie­huis hier? We hebben geen bezwaar”

De gewezen rijkswachtkazerne in Kortrijk, waar de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen huist, bestaat honderd jaar. Dat is gevierd met een bescheiden tentoonstelling. Maar hoe zit het met de toekomst van de site? “We hebben geen bezwaar tegen een detentiehuis hier”, zegt gerechtelijk directeur Kurt Desoete. Opmerkelijke uitspraak, al is het geen eenvoudig dossier.