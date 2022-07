Deerlijkse Cultuurraad organiseert fietstocht voor 100ste verjaardag overlijden Hugo Verriest

Daarnaast loopt, ook op initiatief van de Cultuurraad, in juli en augustus een fietsfotozoektocht van 43 km met prijzen. “We volgen de aangepaste Literaire Lus en de knooppunten langs de mooie Leiestreek en Mandel tot in Ingooigem”, zegt Bernard Verschuere. Je passeert onder meer het geboortehuis van Hugo Verriest, het geboortehuis van zijn vader en het graf van Hugo Verriest. “Ook zijn literaire vrienden André Demets, en De Clercq en Stijn Streuvels worden niet vergeten. Mensen kunnen vrij vertrekken. Deelnemingsformulieren zijn te bekomen in d’Iefte of via de webstek.”