Deerlijks bedrijf lanceert BladeStop: een bandzaag die automatisch stopt van zodra de operator te dichtbij komt met zijn hand

deerlijkAutomatiseringsbedrijf Scott Automation uit Deerlijk heeft een wel heel hoogtechnologische machine op de markt: een veilige bandzaag die stopt van zodra een operator in contact komt met de zaag. Met andere woorden: op het moment dat andere machines in de hand of arm van een operator zouden zagen, valt deze ‘BladeStop’ onmiddellijk stil. Het systeem wordt gebruikt in de vleesverwerkende sector.

Scott Automation Deerlijk is gespecialiseerd in op maat gemaakte industriële automatiseringsprojecten en levert magazijn-, palletiseer- en distributieststemen in heel Europa. Een van de opmerkelijkste machines die het verkoopt, is de BladeStop, een zaag waarmee werknemers van vleesverwerkende bedrijven karkassen versnijden. “Onze BladeStop beschikt enerzijds over ‘bodysensingtechnologie’ en anderzijds over een ‘glovechecksysteem’ “, zegt Regional Director Aaron Vanwalleghem.

Volledig scherm Via het glovechecksysteem wordt de machine geprogrammeerd om stil te vallen als een opvallend gekleurde handschoen te dicht in de zone van het zaagblad komt © Scott Automation

“Via het glovechecksysteem wordt de machine geprogrammeerd om stil te vallen als een opvallend gekleurde handschoen te dicht in de zone van het zaagblad komt”, zegt Vanwalleghem. “Mocht de handschoen niet zichtbaar zijn voor de machine, omdat een karkas de hand van de medewerker bedekt bijvoorbeeld, dan is er nog de bodysensingtechnologie. Van zodra het zaagblad in contact komt met een menselijk lichaam, valt de machine ook meteen stil.”

Het hoeft niet gezegd dat dit precisiewerk is. “Met de kortste stoptijd op de markt, het komt aan op milliseconden, is BladeStop wereldleider in de markt van de veilige bandzagen. Met een dergelijke investering kan je de veiligheid op het werk voor je medewerkers aanzienlijk verbeteren. De operator zal maximaal een schram in zijn vinger hebben, terwijl hij zonder BladeStop een zwaar letsel zou oplopen.”

Volledig scherm Scott Automation lanceert de BladeStop © Scott Automation

