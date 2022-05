Deerlijk komt bij kwetsbare gezinnen tussen in de aankoop van schoolmateriaal, zelfs turnpantoffels

deerlijkDe gemeente Deerlijk komt tussen in de aankoop van schoolmateriaal voor kwetsbare kinderen. Het begrip schoolmateriaal wordt ruim geïnterpreteerd: zelfs een jas, fietshelm en bril zit in het lijstje spullen dat in aanmerking komt.

“Er bestaan al enkele ondersteunende maatregelen die vooral gericht zijn op de ouders van kwetsbare gezinnen”, zegt schepen Louis Vanderbeken. “Zo komen we, na een financieel onderzoek, soms tussen in de schoolfacturen. Met deze nieuwe toelage willen we ons echt gaan richten op de kinderen zelf.”

“Het is als kind of jongere helemaal niet leuk om met versleten pantoffels te moeten turnen, met een kapot brilletje de lessen te moeten volgen of om geen handschoenen te kunnen dragen als het koud is in de winter. Soms worden de kinderen daar dan nog eens mee gepest. Daarom hebben we besloten om tussen te komen bij de aankoop van onder andere een bril, fietshelm, jas, turnpantoffels, winteraccessoires, een luizenbehandeling, schrijfmateriaal, pennenzak…”

Voor kleuters is er een maximum bedrag van 75 euro, voor kinderen in het lager onderwijs 100 euro en jongeren uit het secundair onderwijs 125 euro. “De premie kan aangevraagd worden door de ouders of de voogd van schoolgaande kwetsbare gezinnen, die in Deerlijk wonen. De kinderen moeten deel uitmaken van een gezin dat gekend is door de brugfiguur onderwijs van het lokaal bestuur of door een maatschappelijk werker. Er wordt na de aankoop wel altijd een betalingsbewijs opgevraagd.”