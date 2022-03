Deerlijk heeft nu ook een ‘troostplek’, als eerbetoon aan coronaslachtoffers

Kortrijk Kortrijkza­nen vangen Oekraïense vluchtelin­gen thuis op: “Er wordt geplunderd en verkracht, we konden niet anders dan vluchten”

Terwijl de stad Kortrijk sleutelt aan een plan om Oekraïense vluchtelingen collectief op te vangen, nemen enkele inwoners al mensen in thuis, zoals in Bissegem. De familie Schkilnyak, zelf afkomstig uit Oekraïne, deed alles in haar macht om haar landgenoten naar België te halen. “Mama, ze gaan nu niet meer schieten op ons”, vertelt het meisje Elizaveta (4) bij haar aankomst daar. “Ik vrees voor de veiligheid van mijn echtgenoot”, zegt mama Daryna (26) in tranen.

