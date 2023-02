Chiroleden vullen insectenhotel op hun terrein

Kortrijkse kleermaker VIC opent stekje in Waregemse pub Cottage, om klanten informeel te ontvangen en in het pak te steken

Gekend herenkledingzaak VIC (het vroegere ROLLS, red.) uit Kortrijk heeft een Guest House geopend in de populaire drink & food bar Cottage in Waregem. Beide ‘local heroes’ brengen met deze unieke samenwerking hun klanten nog dichter bij elkaar. “Mijn droom is om elke West-Vlaamse ondernemer minstens één keer te ‘VIC-en’ of in het pak te steken”, zegt zaakvoerder Tom Van Poucke van VIC.