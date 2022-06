Celstraf voor vrachtwagenbestuurder die man bewusteloos slaat op carpoolparking

De 32-jarige Franse vrachtwagenbestuurder kreeg het aan de stok met een klant van een handelszaak vlakbij. Bij de handelszaak hadden ze in het verleden al vaker problemen met vrachtwagenchauffeur D. P. die er vaak voor overlast zorgde. Hij wilde zich er ook wassen, maar de zaak was daar niet voor uitgerust. Toen D. P. merkte dat de klant een foto nam van zijn nummerplaat, sloegen zijn stoppen door. De man mepte de klant tegen de grond op de carpoolparking. “Op de camerabeelden is te zien hoe hij hem nog eens twee keer slaat en schopt terwijl hij al op de grond lag”, zei het Openbaar Ministerie. De man verloor even het bewustzijn en was nadien vijf dagen arbeidsongeschikt. De Franse vrachtwagenchauffeur stuurde zijn kat naar de rechtbank. Hij is nu veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 800 euro. Aan het slachtoffer moet hij 660 euro schadevergoeding betalen.