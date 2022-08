Camille zet 7.000 festivalgangers van Buikrock naar haar hand: “We hebben nog marge op ons terrein”

DeerlijkWat een uitgelaten sfeer tijdens het driedaagse Buikrock in Deerlijk. “Een mini Werchter gevoel”, zoals mede-organisator Henk Verbeke het omschrijft. “Met een breed aanbod muziek, voor elk wat wils. En we investeerden zwaar in klank en licht, we zitten nu bij de top van België.” We gingen zaterdagnamiddag langs, tijdens de show van Camille. De kracht die de popster uitstraalt is indrukwekkend. “Ik ben superverliefd op jullie allemaal”, sprak Camille haar vele fans toe.

Aan uitschieters geen gebrek tijdens de derde editie van Buikrock. Zo bouwden jongeren donderdagavond een feestje tijdens Average Rob, was de live set van Arsenal vrijdagavond top, werkte het enthousiasme van Davina Michelle als opener op zaterdag aanstekelijk en speelde Camille uit Wevelgem bijna een thuismatch, om maar enkele voorbeelden te geven. Camille was haar sympathieke zelf. Selfies nemen met haar fans, mensen zwaaiend begroeten, cadeautjes zoals tekeningen in ontvangst nemen… ze deed het allemaal met de glimlach.

De fans waren tevreden, zoals Meraud (11) en Juline Colman (8) en Norah Claerbout (11) en Lena van Braekel (8) uit Kaster. “Ze is zo mooi en leuk en kan toch zo goed zingen”, straalden de meisjes. “Ons favoriet liedje is Geen Tranen Meer Over. Het liedje is pas uit en er hoort een leuk dansje bij. Tof dat we Camille zo goed zagen.”

Volledig scherm Fans Meraud Colman, Norah Claerbout, Lena Van Braekel en Juline Colman © Peter Lanssens

Wat opvalt is hoe divers de line-up op Buikrock is. “Donderdag 25 augustus was voor de jeugd, vrijdag 26 augustus gingen we meer de alternatieve toer op met een mix tussen Radio 2 en Studio Brussel en op zaterdag 27 augustus draait rond het Vlaams populaire, met uiteraard ook onze eigen Niels Destadsbader”, vat Henk Verbeke het gevat samen. Voor wie zaterdagavond vanaf 21.40 uur het optreden van Niels Destadsbader volgt: de ereburger pakt met een heel leuke verrassing uit, die vooral Deerlijkenaren best zullen smaken. Niet te missen.

Waar Buikrock vorig jaar voor vrijdag tot en met zondag koos, werd deze keer de voorkeur gegeven aan een driedaagse van donderdag tot en met zaterdag. Met donderdag een wat magere opkomst van 1.500 bezoekers maar wel veel ambiance, vrijdag 2.500 bezoekers en zaterdag 7.000 bezoekers. Daar maakt samen 11.000 bezoekers, wat beter is dan de 9.000 van vorig jaar. Buikrock blijft met andere woorden rustig groeien.

Quote Plaats genoeg op onze festival­wei­de, waar we een capaciteit hebben van tien- tot twaalfdui­zend bezoekers per dag. We willen volgend jaar ook enkele internatio­na­le artiesten aantrekken mede-organisator Henk Verbeke

Volledig scherm Veel fans voor Camille, op Buikrock © Henk Deleu

“Vrijdag en zaterdag zijn certitudes. Of we ook donderdag behouden of toch weer voor zondag kiezen, weten we nog niet. Wat we wel weten, is dat we ook op donderdag of zondag een grote band willen laten optreden volgend jaar. Meer nog: we willen met Buikrock ook enkele internationale artiesten aantrekken voor onze vierde editie in 2023, zonder namen te noemen. En we willen onze perimeter vergroten, met bezoekers tot uit Brugge en Gent. Plaats genoeg op onze festivalweide aan de Tapuitstraat in Deerlijk, waar we een capaciteit hebben van tien- tot twaalfduizend bezoekers per dag. We hebben nog marge”, vertelt een vermoeide, maar dolgelukkige Henk Verbeke. Leuk weetje: mede-organisator Henk Verbeke leerde tijdens Buikrock in 2021 de vrouw van zijn leven kennen. Het koppel is sinds donderdagavond verloofd, waar anders dan op… Buikrock.

Nog een gelukkig mens die niet ontbreek op Buikrock: Claude Croes, die goed een maand geleden in het huwelijksbootje stapte met Evelyne Baert. “Ik heb mijn trouwbroek aan, want we beleven weer hoogdagen. Buikrock zet Deerlijk op de kaart, met dank ook aan de vele sponsors”, vertelde de burgemeester zaterdagnamiddag. “Wim Buyck en Henk Verbeke tonen lef door dit festival te durven organiseren, want de affiche is echt heel goed. Zo waren bijvoorbeeld ook de optredens van Green Onions en De Dolfijntjes top.”

Volledig scherm Camille ging er vol voor © Henk Deleu

“En dan is er onze eigen ereburger Niels Destadsbader natuurlijk, de beste ambassadeur die we ons kunnen wensen. Overal waar Niels komt, zegt hij dat hij van Deerlijk is. Niels blijft zichzelf. Een pintje drinken in Deerlijk, op straat aan de mensen vragen hoe het gaat… Niels doet het allemaal graag, zijn eenvoud siert hem. Fantastisch ook hoe hij telkens weer komt optreden op Buikrock. En nog even vermelden dat Buikrock verder een prima moment is om te netwerken, ondernemend Deerlijk is goed vertegenwoordigd”, aldus Claude Croes.

Nog dit: incidenten blijven uit, met dank ook aan de inzet en alertheid van R&T Security uit Munkzwalm.

Volledig scherm Camille op Buikrock © Henk Deleu

