Burgemeester Claude Croes schrijft boek met tuinweetjes vader Stephaan

“Vele mensen hadden aan mijn vader Stephaan Croes gevraagd om zijn talrijke interessante tuinweetjes te bundelen, zodat zijn ruime kennis niet verloren zou gaan”, zegt Claude Croes. “Ik kon hem overtuigen om naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag tachtig tuinweetjes te bundelen in een boek. In het boek staan ook enkele gezonde recepten van moeder Jenny, en enkele getuigenissen over mijn vader, al dertig jaar een actief bestuurslid van Tuinhier Deerlijk. Zelfs sterrenchef Gilles Joye van restaurant Marcus komt aan bod in het boek.”

Het boek kost 24,95 euro en is onder meer tijdens de opentuindagen van Tuinhier op vaderdag 12 juni (in de voormiddag) de in de tuin van burgemeester Claude Croes, bij Stephaan Croes in de Desselgemstraat 16 inDeerlijk, en in boekhandel Bibke in Deerlijk.