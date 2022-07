Burgemeester Claude Croes huwt vrijdag met zijn Evelyne

Evelyne, die afkomstig is uit Waregem maar in Herentals woont, is de dochter van voormalig Belgisch wielrenner Dirk Baert, ereburger van Deerlijk. Zelf was ze in de jaren ’90 ook actief in het baanwielrennen. Het koppel zou oorspronkelijk trouwen op 20 juli 2020, maar door corona werd dat uitgesteld. Nu vrijdag 22 juli 2022 is het dus eindelijk zover.