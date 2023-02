Burgemeester Claude Croes gaat voor 27 jaar als burgemeester: “Lokale politiek is nooit ‘ver van je bed’. Je ziet het effect van wat je doet”

anzegem De ‘opruimwer­ken’ in het Sint-Arnoldus­park? In opdracht van de burgemees­ter: “Biodiver­si­teit ís belangrijk. Maar niemand wil ratten, toch?”

De aannemer die volgens Natuurpunt Krekel Anzegem een ‘ravage’ aanrichtte in het Sint-Arnolduspark in Tiegem? Die werd uitgestuurd in opdracht van de burgemeester. “Ik kreeg zelfs klachten over ratten binnen”, zegt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén), die hier uitlegt waarom hij opdracht gaf voor een ‘grote kuis’.

