BuikRock wordt morgen afgetrapt en daar kijkt niet alleen Niels Destadsbader naar uit: “Bart Peeters vond het vorig jaar geweldig en Kobe Ilsen telt af tot donderdag. Die mannen treden veel op, he”

deerlijkMorgen wordt de derde editie van BuikRock afgetrapt. Het festivalterrein is er klaar voor, net als de 120 vrijwilligers én de artiesten. “Buikrock is heel populair geworden onder de artiesten”, zegt ‘local’ Niels Destadsbader. “En zeggen dat het idee ontstond tussen pot en pint, op café”, zegt de artiest. De ultieme vooruitblik.

Het wordt ongetwijfeld weer een topfeestje vanaf morgen donderdag.

Niels Destadsbader mag dan wel niet bij de organisatie van het festival betrokken zijn, hij ligt wel mee aan de basis van het ontstaan ervan. “Het idee van Buikrock ontstond ooit op café toen een vriend van mij zei dat hij dat zo spijtig vond dat ik nooit in mijn eigen gemeente kon spelen. Hij zei: Ik ga een eigen festival organiseren en dan kom jij elk jaar spelen. We gaven mekaars woord en plots was Buikrock geboren.”

Een aantal van de vrijwilligers die vandaag aan de slag zijn op het terrein.

Het is voor hem nog altijd een van de topafspraken in zijn agenda. “Het eerste concert dat ik elk jaar in mijn agenda zet, is er één in de gemeente waar ik ben geboren en getogen. Voor onze mensen. Da’s een bijzonder gevoel.”

En niet alleen hijzelf kijkt elk jaar uit naar BuikRock. Het festival heeft een goeie reputatie opgebouwd bij artiesten. “Zonder zever, ik zit hier op dit moment aan tafel met Bart Peeters en Kobe Ilsen. De ene speelde er al eens, de andere draait er dit jaar voor het eerst. Ze zien mij en beginnen over Buikrock. De ene over de fijne sfeer die er hangt, de andere over het feit dat hij niet kan wachten om het zelf mee te maken. En die mannen spelen veel, he. Dus dat zegt wel iets. Buikrock is heel populair geworden onder de artiesten.”

Alle hens aan dek op Buikrock

Volgens Niels mag de organisatie fier zijn op zichzelf. “Wat de organisatie heeft neergezet in een paar jaar tijd is echt straf. Er zijn weinig festivals in Vlaanderen die elk jaar zo’n affiche bij elkaar krijgen. Ook de sfeer onder de vrijwilligers is een schot in de roos. Zo helpt intussen ook mijn eigen nonkel Geert mee.”

Samen met nonkel geert helpen er nog zo’n 120-tal andere vrijwilligers mee. De ene is het jaar rond mee druk in de weer, de ander helpt pakweg enkele uurtjes op één festivaldag. “Vooral op zaterdag is een piekmoment wat de vrijwilligers betreft, dan draait iedereen mee”, zegt organisator Henk Verbeke. “Wat hen motiveert? De sfeer onderling is een belangrijke factor, maar het geeft ook gewoon een geweldig gevoel dat je op een leeg grasveld zo’n groots festivaldorp mee helpt opbouwen. Wie op de festivalweide kan helpen, staat ook de hele tijd tussen de sfeer en ambiance. Ook dit jaar hebben we het werkrooster vrij vlot kunnen invullen. Alleen de afbraak is iets minder gegeerd”, lacht hij.

Natalia vorig jaar.

De buren worden vanavond woensdag uitgenodigd voor een rondleiding op het festivalterrein. “We nodigen hen uit om een goeie relatie met de buurt te behouden”, zegt Henk Verbeke. “Ze krijgen ook een blik achter de schermen, zo passeert de toer onder meer langs de backstage. We proberen de overlast van ons festival op de omgeving zoveel mogelijk te beperken, en dat lukt ons ook heel goed. Maar het kan nooit kwaad om de buren op deze manier nog eens te bedanken voor het begrip.”

Alle hens aan dek op Buikrock.

Vroeg naar het festivalterrein komen, loont. De eerste 300 bezoekers krijgen op donderdag een hoedje, en twee drank- of eetbonnetjes. Headliners de komende dagen zijn onder meer Ilsen & Verhulst en 2 Fabiola op donderdag, Arsenal, Tourist LeMC en Het Zesde Metaal op vrijdag en Davina Michelle, Suzan & Freek, Camille, Cleymans & Van Geel, Stan Van Samang en uiteraard ook Niels Destadsbader op zaterdag.

