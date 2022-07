BuikRock mikt op 18.000 bezoekers met headliners zoals Arsenal en Niels Destadsbader: “Er mogen nog flink wat verkochte tickets bij”

DeerlijkBijna een maand voor het driedaagse BuikRock in Deerlijk is een kleine helft van de tickets de deur uit. De organisatoren mikken op 6.000 bezoekers per dag, met capaciteit voor nog meer. Vooral op donderdagavond is er nog plaats. Twijfel niet, want er wordt ingezet op nog meer comfort en extra beleving en een zo goed als kraaknette weide. En de line-up van het festival mag er zeker zijn.

BuikRock vindt van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 augustus aan de Tapuitstraat plaats. “Ongeveer 60 procent van de tickets is verkocht voor de slotdag, op vrijdag is dat zo’n 50 procent. De donderdagavond, nieuw in ons concept en de goedkoopste wat toegangsprijs betreft, staat voorlopig op het laagste pitje met zo’n 25 procent verkochte tickets. Daar mag dus nog flink wat bij, al vermoeden we dat die eerste avond er vooral één wordt van late beslissers”, zegt communicatieverantwoordelijke Hans Verbeke.

“Donderdagavond wordt een dol feestje met onder andere Average Rob, Ilsen & Verhulst en 2 Fabiola, waarop we vooral jeugdige festivalgangers verwachten en een iets ouder publiek om uit de bol te gaan op dansbare muziek”, zegt organisatoren Wim Buyck en Henk Verbeke. Op vrijdag volgt wat steviger werk. Met Arsenal als headliner, voorafgegaan door De Dolfijntjes, Tourist LeMC en Het Zesde Metaal. Dat wordt muzikaal om duimen en vingers af te likken. En zaterdag zetten we de kroon op het werk met Davina Michelle, Suzan & Freek, Camille, Cleymans & Van Geel, Stan Van Samang en uiteraard ook Niels Destadsbader. Level Six zorgt voor het orgelpunt.”

Volledig scherm Niels Destadsbader, vorig jaar op BuikRock © Joel Hoylaerts / Photo News

Geen plasbandjes meer

Er worden anders dan vorig jaar geen armbandjes meer verkocht voor de toiletten. “Die service is nu inbegrepen in de ticketprijs, die voor vrijdag en zaterdag op 55 euro ligt. Op donderdag is dat 30 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 15 euro per festivaldag. Er zijn geen VIP-tickets voor donderdag en zaterdag meer. Op vrijdag is er wel nog plaats. We stellen vast dat commerciële partners graag relaties uitnodigen. Het noodzaakte ons om de VIP-accommodatie wat uit te breiden.”

Quote Op de weide vinden bezoekers straks een chillzone met strandstoe­len en ook voldoende zitbanken achteraan Wim Buyck en Henk Verbeke

Zanger en Deerlijkenaar Jérémie Vrielynck doet weer de presentatie van BuikRock. “We voorzien opnieuw een podium met catwalk. Zo komt de interactie tussen publiek en artiesten het best tot z’n recht. En hoewel we met klank en licht al goed uit de verf kwamen op BuikRock, doen we daar dit keer nog een schepje bovenop. Net als op de weide zelf. Daar vindt de bezoeker straks een chillzone met strandstoelen en ook voldoende zitbanken op de achterste helft van het festivalterrein.”

Volledig scherm Sfeerbeeld van vorig jaar, tijdens het optreden van De Kreuners © Joel Hoylaerts / Photo News

Wachtrijen vermijden

Ook nieuw: vooraf te kopen parkingtickets, online. “Om wachtrijen op het festival te vermijden”, zeggen Wim Buyck en Henk Verbeke. “De interesse is groot sinds die parkingtickets online te koop zijn. Een professionele organisatie zal het parkeren tijdens het festival zelf in goede banen leiden. Die mensen blijven op post en begeleiden ook de uittocht na iedere festivaldag. We leggen ook bezoekers die met de fiets naar BuikRock komen in de watten. Door op twee plaatsen een ruime fietsparking te voorzien. Wie met de auto komt, rijdt via de N36 (die aansluit op de E17) de Pontstraat in, en neemt daarna rechts de Tapuitstraat naar de parking.”

Quote We zetten ‘sweep teams’ in, om regelmatig zwerfvuil weg te halen en te sorteren. Het draagt ook bij tot een zo proper mogelijke festival­wei­de Wim Buyck en Henk Verbeke

BuikRock gaat voor een zo milieuvriendelijke editie. “We zetten ‘sweep teams’ in, als aanvulling op de grote afvalbakken die overal op het festivalterrein te vinden zijn. De ‘sweep teams’ gaan regelmatig zwerfvuil weghalen en sorteren, met het oog op recyclage. Het draagt ook bij tot een zo proper mogelijke festivalweide.”

Volledig scherm De BuikRock-mobiel © BuikRock

In het straatbeeld

BuikRock is ook al even te zien in het straatbeeld. Niet alleen met grote aankondigingen op werfhekken, maar ook met spitsvondige cartoons die zorgen voor een glimlach onderweg. Daarnaast kan je op de baan ook de BuikRock-mobiel spotten. Mooi aangekleed en telkens opnieuw goed voor nieuwsgierige blikken onderweg.

Volledig scherm Een BuikRock-cartoon © BuikRock

