BuikRock gaat voor twee dagen in plaats van drie, Metejoor en Niels Destadsbader zijn eerste namen

Natuur.koepel verzet zich tegen vijf mogelijke bedrijven­zo­nes in regio Waregem: “Zo’n oppervlak­te open ruimte innemen is niet van deze tijd”

Er komt heel wat kritiek op de keuze van de Provincie om vijf zones in regio Waregem naar voor te schuiven als mogelijke toekomstige bedrijvenzones. Onder meer natuurvereniging Natuur.koepel zal zich daar hevig tegen verzetten, met bezwaarschriften tegen de ontwikkeling van alle vijf de zones. “150 hectare extra verharden in wat nu al de meest verharde regio is van de provincie, dat is echt huiveringwekkend”, zegt Herman Nachtergaele.