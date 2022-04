Brandweer rukt uit voor industriebrand: rook blijkt afkomstig te zijn van schouw bedrijf

Wielsbeke/Roeselare/Heule Fransman en lasbedrijf veroor­deeld voor dood van Franse lasser in aardappel­ver­wer­kings­be­drijf

Een 57-jarige man uit het Noord-Franse Wattrelos en een lasbedrijf uit Roeselare zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor de dood van een Franse lasser in aardappelverwerkingsbedrijf Agristo in Wielsbeke. M.P. (25) kwam er vier jaar geleden om het leven door verstikking. Zijn werkgever kreeg 6 maanden cel met uitstel.

13:23