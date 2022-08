Brandweer ruimt oliespoor

Marke Vuilnisbak vat vuur in toiletten aan tankstati­on Shell op E17

In de toiletten achter het tankstation Shell langs de E17 in Marke richting Frankrijk brak maandagnamiddag plots brand uit. Bij de Shell slaagden ze er zelf in om het brandje met een poederblusser te blussen. De brand was ontstaan in een vuilnisbak.

8 augustus