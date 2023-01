BINNENKIJKER Jérémie Vrielynck trekt naar Geel en gunt ons een blik in zijn nieuwe thuis: “De muziekstudio was mijn prioriteit”

deerlijkBINNENKIJKER Jérémie Vrielynck is West-Vlaming af. Tenminste als we enkel op zijn woonplaats afgaan. De 22-jarige zanger, songwriter en producer liet Deerlijk achter zich, om zich in Geel te vestigen. In het huis dat hij samen met zijn vriendin kocht, richtte hij een luxueuze opnamestudio in. Wim Soutaer en Erik Goossens zijn maar enkele van de artiesten die al met de jonge producer samenwerkten. “De studio heeft het grootste deel van ons budget opgeslorpt, de rest van het huis moet nog wat ‘wachten’.”

Het gaat best wel hard voor Jérémie Vrielynck, zoals dat heet. Hij is pas sinds vorige zomer afgestudeerd aan het Brusselse Conservatorium, maar hij heeft al ferm zijn draai gevonden in de Vlaamse muziekscene. Zo stond hij met vier opeenvolgende eigen nummers in de top 10 van de Vlaamse Ultratop, met Kom Je Uit De Hemel Vallen als recentste nummer, en was hij een vaste artiest op de Parkiesconcerten afgelopen zomer. Maar hij producet en schrijft ook voor andere artiesten.

“2022 zal voor mij altijd het jaar van mijn doorbraak blijven”, zegt Jérémie. “Als artiest is het altijd fijn wanneer je erkenning krijgt van de media en het publiek. Ik vind het nog steeds iets bijzonders wanneer mensen spontaan meezingen met mijn nummers. Op één of andere manier blijft dat iets fascinerends.”

Volledig scherm Jérémie Vrielynck in zijn studio in Geel. © Karolien Coenen

2022 werd ook het jaar waarop hij het West-Vlaamse Deerlijk inruilde voor het Antwerpse Geel. “Ik was Deerlijk niet beu, zeker niet”, lacht hij. “Ik had hier gerust willen blijven wonen. Maar mijn vriendin is van Geel, en zij wilde heel graag daar in de buurt blijven wonen. 22 is misschien wat jong om alleen te gaan wonen. Mijn vriendin is vijf jaar ouder, dus voor haar voelde de tijd meer dan rijp om samen iets te kopen.”

Het koppel zocht een tijd lang naar vastgoed dat aan hun wensen voldeed. “Mijn droom was een eigen muziekstudio in huis, dus het moest wel een vrij groot pand zijn om dat te kunnen realiseren. Maar we vonden maar weinig dat geschikt was, en betaalbaar. We dachten er even aan om twee verschillende panden te kopen of te huren, het ene om in te wonen en het andere om in te werken. Maar toen kwam er een buitenkansje. Mijn schoonouders wilden op termijn toch graag iets kleiner gaan wonen, en ze stelden voor dat wij hun huis zouden kopen en zij zouden verhuizen.”

Volledig scherm Jérémie Vrielynck in zijn huis in Geel. © Karolien Coenen

Dat bleek een ideale voorzet. “Het huis heeft zo wat een ‘loftlook’ en is enorm groot”, zegt Jérémie. “De garage was qua oppervlakte alleen al even groot als mijn ouderlijke thuis, wat het de ideale locatie maakte om er mijn muziekstudio in te realiseren. Het was een hele hoge ruimte, waar we drie verdiepingen in hebben kunnen maken. Op het gelijkvloers heb je een vergaderruimte en een eetruime, met een open haard, een ontspanningsruimte en een bergruimte voor materialen. Op de eerste verdieping is de opnamestudio. Daarnaast is er opnieuw wat stockageruimte, een ontspanningsruimte, en een werkruimte waar ik mixwerk kan doen op mijn computer. Op de tweede verdieping, net onder het dak, heb ik een kleine slaapkamer ingericht.”

De rest van de woning bleef grotendeels behouden. “Het grootste deel van ons budget is in de aankoop van het huis en in de realisatie van de studio gekropen, de rest van het huis zullen we wel inrichten naar onze smaak als er opnieuw wat centen zijn. De studio was echt wel prioriteit nu.”

Volledig scherm In de studio kroop het meeste budget. © Karolien Coenen

“Het leuke is dat ik vanuit mijn woning, recht naar mijn werkplek kan, in principe op mijn pantoffels. De studio is helemaal apart toegankelijk, dus bezoekers hoeven niet via mijn living naar de studio te komen. Het is niet de bedoeling om de slaapkamer en de studio te ‘verhuren’ als geheel. Maar het is leuk dat ik artiesten een bed kan aanbieden in plaats van een zetel als we tot laat ’s avonds of ’s nachts doorwerken.”

Volledig scherm Jérémie werkt intussen ook samen met een heleboel andere artiesten. © Karolien Coenen

Want Jérémie werkt intussen ook samen met een heleboel andere artiesten. “De samenwerking hangt af van artiest tot artiest. Voor de ene doe ik een nummer van A tot Z, voor de andere neem ik maar een deeltje van het werk op mij. Zo heb ik recent een nummer geschreven voor Eric Goossens dat binnenkort uitkomt, maar om het nummer te producen is hij naar zijn vaste producer getrokken. Voor Willy Sommers heb ik een recent nummer dat zo goed als af was, wat op punt gezet. En voor Wim Soutaer schrijf ik nummers, en produce ik ook.”

Volledig scherm Jérémie Vrielynck in zijn huis in Geel. © Karolien Coenen

Het kán misschien vreemd lijken dat artiesten zo vlotjes een beroep doen op een jonge knaap van 22. “Maar ik snap het wel, als ik dat onbescheiden mag zeggen”, vertelt Jérémie. “Ik ben grootgebracht met de muziek en de sound die nu populair is. Het is bij onze leeftijdsgroep dat je moet zijn denk ik, voor muziek die aanslaat op dit moment. En ik heb wel al wat nummers gemaakt die de radio halen, en dat speelt ook wel mee. Op een bepaald moment waren er vorig jaar 6 nummers waar ik een hand in had, gelijktijdig op de radio. Artiesten gaan ervan uit dat ik wat aanvoel wat de radio haalt, denk ik. Ik ben in elk geval supercontent met hoe het loopt. Dat ik mijn job zou kunnen maken van muziek, en dat ik vanuit mijn eigen muziekstudio zou kunnen werken, daar heb ik altijd van gedroomd. En nu is het zover.”

LEES OOK:

Volledig scherm In de studio kroop het meeste budget. © Karolien Coenen

Volledig scherm In de studio kroop het meeste budget. © Karolien Coenen

Volledig scherm In de studio kroop het meeste budget. © Karolien Coenen

Volledig scherm In de studio kroop het meeste budget. © Karolien Coenen

Volledig scherm In de studio kroop het meeste budget. © Karolien Coenen

Volledig scherm In de studio kroop het meeste budget. © Karolien Coenen

Volledig scherm Jérémie Vrielynck in zijn huis in Geel. © Karolien Coenen

Volledig scherm In de studio kroop het meeste budget. © Karolien Coenen

Volledig scherm Jérémie Vrielynck in zijn huis in Geel. © Karolien Coenen

Volledig scherm Jérémie Vrielynck in zijn huis in Geel. © Karolien Coenen

Volledig scherm Jérémie Vrielynck in zijn huis in Geel. © Karolien Coenen

Volledig scherm Jérémie Vrielynck in zijn huis in Geel. © Karolien Coenen

Volledig scherm In de studio kroop het meeste budget. © Karolien Coenen

Volledig scherm © Karolien Coenen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.