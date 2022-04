Bewoner sleutelt aan brommer in flat en veroorzaakt verwoestende brand in Deerlijk: “Niet te snappen dat je zo met levens speelt”

Kortrijk/Kooigem Philippe (67) streed acht jaar tegen kanker, nu kiest hij zelf om in schoonheid afscheid te nemen: “Respecteer andere mensen, koester familie en geniet van het leven”

Bijna acht jaar vocht Philippe Lagae uit Kooigem als een leeuw tegen kanker. Nu zijn lichaam helemaal op is, zegt de ondernemer op indrukwekkende wijze vaarwel aan de wereld. Met een glimlach op zijn gezicht, als optimist tot in de kist. “Tot op zijn laatste goeie dag bleef hij van de kleine dingen in het leven genieten. Zo was het mooi om te zien hoe een mokka-ijsje hem nog enorm smaakte”, vertellen zijn dochters Delphine (35) en Charlotte (32).

14 april