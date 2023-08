Opschor­ting voor jongedame (23) die man naar de keel grijpt op café nadat hij haar uitlacht met haar gewicht

Een 23-jarige jongedame uit Kortrijk is veroordeeld omdat ze in 2021 een jongeman heeft aangevallen in café-bistro Balthazar in Kortrijk. Er ontstond een discussie waarbij hij lachte met het gewicht van de dame. Zij reageerde furieus en greep hem bij de keel. “Het is zeer lelijk wat ik gedaan heb”, zei de jongedame tijdens het proces.