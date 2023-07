200 crossfit­ters nemen deel aan eerste editie van de Buffel­throw­down

Harelbeke was dit weekend the place to be in de crossfitwereld. In de sporthal namen 200 crossfitters het in teams van twee het tegen elkaar op in de eerste editie van de Buffelthrowdown. De organisatie is in handen van vrienden Renaud Vandeburie, Loes Coessens Jana Beckaert, Matthijs Deprez. Zij organiseerden de wedstrijd eerst voor wat vrienden, maar stelden de wedstrijd dit jaar dus voor het eerst open voor iedereen die aan crossfit doet.