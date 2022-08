Beste vrienden reageren op overlijden Ignace Crombé: “Als organisator in hart en nieren regelde hij zelf nog zijn begrafenis”

Marke Tijdelijk eenrich­ting in Markekerk­straat

De firma Elta uit Wetteren voert op donderdag 11 augustus nutswerken uit in de Markekerkstraat in het centrum van Marke. Om die werken veilig te kunnen uitvoeren, is er komende donderdag eenrichting van kracht in de Markekerkstraat.

6 augustus