Bescheiden koudeprik: weer tal van schoorsteenbranden bij Fluvia

Zondagmiddag stond de teller van schoorsteenbranden bij Fluvia al op minstens zes. Het begon vrijdagavond in de Emiel Hullebroeckstraat in Ooigem, een half uurtje later was het prijs op Zaveleinde in Itegem. Later die avond moest de brandweer opnieuw naar Ooigem, dit keer in de Wielsbeeksestraat. Zaterdag kort voor de middag was er een schoorsteenbrand in de Wijdhagestraat in Harelbeke, in de vooravond was dat het geval in de Leuzestraat in Bellegem. Iets na 20 uur repten de blussers zich naar de Oude Heerweg in Deerlijk (foto). Het grote aantal schoorsteenbranden valt samen met een eerste, bescheiden koudeprik.