BELOOFD IS BELOOFD. Is er na het zwembad en de nieuwe brandweerkazerne nog geld over voor het centrumplein? Wat zijn de plannen in het Gaverdomein? En wat met OC D’Iefte?

deerlijkDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Deerlijk, waar al fink wat budget kroop in het zwembad (3 miljoen euro) en de brandweerkazerne (1,75 miljoen euro), allebei geopend in 2020. Het meerjarenplan is de voorbije jaren al een paar keer bijgestuurd, door opportuniteiten die op de weg kwamen. Krijgen de inwoners nog hun groen park in het centrum, een opgewaardeerd Gaverdomein en en vernieuwde OC D’Iefte?