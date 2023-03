Bel&Bo is tweede beste werkplek van België

Bel&Bo mag zich de op een na beste werkplek van België noemen. De organisatie Great Place to Work gaat elk jaar via een anonieme vragenlijst en audit op zoek naar de beste werkplekken van België en dit keer prijkt het Belgische familiebedrijf Bel&Bo op de tweede plaats van deze prestigieuze lijst.

De organisatie Great Place to Work houdt jaarlijks een enquête, waaraan Bel&Bo dit jaar voor de vierde keer aan deelnam. De medewerkers evalueren de onderneming via een anonieme vragenlijst en delen op deze manier wat ze vinden van het management, de bedrijfscultuur en of het bedrijf een sfeer van vertrouwen creëert. “Op alle vlakken kon Bel&Bo een zeer hoge score neerzetten, wat ons een tweede plaats oplevert in de categorie ‘grote bedrijven’, zegt CEO Michel Delfosse. “Onze medewerkers komen steeds op de eerste plaats. Dat hun enthousiasme zo groot is dat we zilver mogen nemen in deze lijst, doet ons zeer veel deugd.”

Fysieke afstand

“Ondanks de fysieke afstand die er is tussen de verschillende werknemers - Bel&Bo telt zo’n 96 winkels verspreid over het hele land - slagen we erin om een groot samenhorigheidsgevoel te creëren. Een warm gevoel en een familiale sfeer: dat is waar we bij Bel&Bo volop voor gaan! We vinden de mening van alle personeelsleden enorm belangrijk en betrekken ze graag bij alles wat er gebeurt in de onderneming.”

“Uit de bevraging van Great Place to Work bleek dat maar liefst 92% van de medewerkers met trots vertelt dat ze voor Bel&Bo werken en dat ze fier zijn op wat ze samen realiseren in het bedrijf. Medewerkers krijgen een intensieve training in het geven van positieve feedback en dat enthousiasme stralen ze uit naar elkaar én de klanten. Elke winkel moet je buitenstappen met een glimlach op je gezicht. Als de sfeer onder de collega’s goed zit, doet dat heel veel”, zegt Delfosse.

