Automobilist geflitst tegen 182 km/u op E17: “Mijn hoogzwangere vrouw was aan het hyperventileren”

Harelbeke/Brugge Pyromaan (38) viseert gloednieu­we apparte­ments­blok­ken: drie brandstich­tin­gen in evenveel dagen

De politie heeft een 38-jarige man uit Brugge opgepakt die verdacht wordt van drie brandstichtingen van de voorbije dagen in de Rietvoornstraat in Harelbeke. Eén van de branden werd zelfs aangestoken terwijl een deskundige ter plaatse onderzoek deed naar de oorzaak van een andere brand. De verdachte kwam ook eerder al in beeld op andere verdachte branden.

30 juni