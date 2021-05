Automobilist bekomt na aanrijding door dieven: “Mijn auto kreeg een stevige duw, even kon ik niet helder nadenken en toen kwam de pijn”

Kortrijk Domein Gulden Spoor krijgt Zuid-Fran­se bar aan jachthaven: “We brengen de Côte d’Azur naar Kortrijk”

12:46 Aan de feest- en eventzaal van domein Gulden Spoor in Kortrijk opent op donderdag 13 mei een bar met hippe drankjes en toffe hapjes. De sfeervolle locatie, midden het groen bij een private jachthaven aan de oevers van de Leie, doet meteen aan vakantie denken. “We hebben nood aan vrijheid en we zijn er ook naar op weg. Maar misschien is het deze zomer nog te vroeg om naar de Côte d’Azur te gaan. Daarom brengen we de Côte d’Azur naar hier”, vertellen de initiatiefnemers. Al het nieuws over de (her)opening van terrassen in de Leiestreek kan je hier lezen.