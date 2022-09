Auto ‘s nachts uitgebrand in loods

Kortrijk RESTOTIP. Brasserie Royale: “Een plezier om hier te komen eten”

Sinds een aantal maanden blaast een nieuwe wind door Brasserie Royale op de Grote Markt, met dank aan de nieuwe zaakvoerders. De chef-kok leerde de stiel in topzaken als Saint-Christophe in Kortrijk en sterrenzaak Marcus in Deerlijk. We trekken dus met grote verwachtingen richting centrum Kortrijk.

