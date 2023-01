Appartementsprijzen in Deerlijk schieten de lucht in

Kortrijk/Waregem Ronde Tafel 24 Kortrijk schenkt 10.000 euro aan projecten rond kansarme studenten en personen met een beperking

De Ronde Tafel 24 Kortrijk schenkt telkens 5.000 euro aan het Aiuto Fonds in Kortrijk en vzw Ten Anker in Waregem. De Ronde Tafel is een internationale club voor mannen tot 40 jaar. Ze komen tweewekelijks samen om vergaderingen, conferenties en events te houden en steunen elk jaar lokale sociale doelen.

