Achtervolging eindigt met crash in Deerlijk: Politie vindt 16 kilogram cannabis

De wegpolitie van Oost-Vlaanderen merkte zaterdagavond op de E17 ter hoogte van Nazareth een auto op dat voortdurend op het middelste rijvak bleef rijden. Toen de politie wilde ingrijpen, stoof de 21-jarige bestuurder plots met Mercedes aan volle snelheid weg. De politie zette de achtervolging in en haalde op een bepaald moment snelheden van bijna 200 kilometer per uur. De bestuurder verliet plots de autosnelweg in Deerlijk. De bestuurder wou in Deerlijk vanuit de Waregemstraat de Vichtestraat inrijden, maar maakte een stuurfout. In de Vichtestraat knalde de bestuurder tegen een geparkeerde bestelwagen. De jonge bestuurder twijfelde daarna niet en probeerde zijn vluchtpoging verder te zetten, maar dan te voet via enkele tuinen van buurtbewoners. De politie slaagde er in om de jongeman te vatten. Het gaat om een 21-jarige jongeman uit Nederland. De politie ging daarna over tot een controle van zijn auto. Daar deden ze een vondst van maar liefst 16 kilogram cannabis. De jonge Nederlander werd meteen opgepakt en zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. De bestuurder verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.