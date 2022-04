36 bewoners geëvacueerd na brand in appartementsgebouw in Deerlijk

Rond 21.15 uur merkten bewoners heel wat rook en vuur op een appartement in de eerste blok van residentie Narcis in de Tulpenlaan op. “Ik zag zwarte rook en een oranje gloed langs mijn venster passeren”, vertelt bewoner Jozef Gevaert. “Ik vond dat niet normaal. “Dankzij mijn brandopleiding op het werk bleef ik kalm. Ik nam een blusapparaat in de gang en mijn gasmasker mee en liep naar het getroffen appartement. Daar beukte ik de deur open en begon te blussen. Maar er was te veel rook. Lang hield ik het niet uit. Ik wist ook goed genoeg dat ik me niet te ver moest wagen.”

Alle 36 bewoners uit het hele gebouw werden uit voorzorg geëvacueerd en konden in ontmoetingscentrum d’Iefte vlakbij opgevangen worden. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Het vuur ontstond in ieder geval in de eerste blok op de tweede verdieping. “Tot alles is opgelost neemt de politiezone Mira alle oproepen van de politiezone Gavers over”, weet commissaris Michael Vanden Heede. “Alle manschappen van de zone Gavers houden zich met de brand bezig.” Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid.