3,7 miljoen keer bedankt! Deze verhalen beroerden de Deerlijknaren het afgelopen jaar het meest

deerlijkDe voorbije twaalf maanden viel heel wat te beleven in Deerlijk. Tragisch nieuws, maar evengoed hoopgevende verhalen. Ondanks alles klikte u, beste lezer, onze artikels over het leven in en rond Deerlijk het afgelopen jaar 3,7 miljoen keer aan. Daar zijn we heel erg blij mee. Onze oprechte dank. Vooraleer we 2022 definitief uitzwaaien, blikken we graag samen met u nog even terug op de meest gelezen artikels van het voorbije jaar. Denk onder meer aan het overlijden van Missmaker Ignace Crombé en het ongeval met de gasfles waarbij Bart Vandeputte om het leven kwam. Deerlijknaar Lieven won een mooie som op de radio dankzij de lach van ‘Fredje’. We wensen jullie alvast een gezond 2023 en blijf bij ons!