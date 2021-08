27-jarige vrouw sterft na klap tegen boom met motorfiets

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is voorlopig nog erg onduidelijk. E. (27) reed zaterdagnamiddag met haar motorfiets in de Textielstraat toen het plots helemaal fout ging. Het was een passant die de jongevrouw op straat zag liggen, stopte, en meteen de hulpdiensten verwittigde. Er werd nog een poging gedaan om de 27-jarige vrouw te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Voor zover bekend is geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. Er zijn ook geen getuigen waardoor de oorzaak erg moeilijk te achterhalen is. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens zijn bevindingen verloor de vrouw in onduidelijke omstandigheden de controle over haar motorfiets en kwam daarna tegen een boom terecht. De Textielstraat in Waregem was zaterdagnamiddag een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.