20 minuten file op E17 vanaf Kortrijk door ongeval ter hoogte van Deerlijk

Nieuw: elektri­sche ophaalwa­gen giet afval recht­streeks in container

De stad Kortrijk investeert in een milieuvriendelijke oplossing om vuilnisbakjes in het centrum en parken te ledigen. Een elektrische ophaalwagen giet afval rechtstreeks in de vuilniswagen of container, ter vervanging van milieuvervuilers op CNG en diesel. Kostprijs: 67.484,85 euro.