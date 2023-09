20-jarige zoon blijft verdacht van doodslag op vader Danny (57) ondanks vrijlating, Tacha N. blijft aangehouden

Jongen met beperking zit 4,5 uur per dag op de bus naar school en terug: “Als hij thuiskomt is hij nat van het zweet, de airco mag niet gebruikt worden”

“We gaan honderd procent voor ritten onder de 90 minuten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs.” Mooie woorden van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), al loopt het in de praktijk soms anders. Branco Ballan (15), een jongen met een beperking uit het West-Vlaamse Heestert, zit per dag gemiddeld 4,5 uur op de bus. “Zijn sociaal leven valt weg. Ik wil de politiek wakker schudden”, zegt papa Frédéric. Ook de directie van Branco's school, Dominiek Savio in Gits, reageert scherp. “De overheid slaagt er niet in het probleem aan te pakken.”