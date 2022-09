150 nieuwkomers bij delaware krijgen elektrische Volvo: “We vergroenen al jaren ons wagenpark”

Kortrijk/Waregem/DeerlijkDelaware Consulting, een IT-dienstverlener met hoofdkantoor in Kortrijk, wierf 150 nieuwkomers aan. De 150 juniors vatten maandag hun eerste werkdag aan. Het is meteen een duurzame start van hun loopbaan, want ze kregen als bedrijfswagen allemaal een elektrische Volvo XC40 Recharge. Delaware ging hiervoor in zee met Volvo Car Belux, Volvo dealer Novabil en Westlease.

“We hebben respect voor onze leefomgeving. De zorg voor onze mensen en de positieve impact op ons leefmilieu zijn essentieel voor wat we willen bereiken. We gaan bewuster om met mobiliteit en duurzaamheid en vergroenen al enkele jaren ons wagenpark. 90 procent van de bedrijfswagens die we in 2022 leaseden, zijn volledig elektrische voertuigen”, zegt Jan De Bock, managing director bij delaware Belux.

De keuze voor de Volvo X40 Recharge is bewust. “De wagen heeft een actieradius van ruim 400 kilometer. En we kiezen voor Volvo, Novabil en Westlease omdat ze een sterke offerte indienden, omdat ze hun wagens in België bouwen met een kortere en duurzamere toeleveringsketen en omdat ze zekerheid bieden op de wispelturige automarkt”, zegt fleet & facility manager Pieter Sanders. “Het is onze grootste levering van volledig elektrische wagens op één dag. Delaware is een van de weinige organisaties in België die volledig elektrisch gaat voor nieuwkomers”, zegt Wim Soenens, commercieel directeur bij Novabil. Westlease deelt die visie.

Volledig scherm De keuze viel op de elektrische Volvo XC40 Recharge © Lennen Descamps

Volvo Car Belux prijst het partnerschap met delaware en Novabil. “Het bewijst dat (takken van) Belgische organisaties elkaar kunnen versterken in hun ambities. De XC40 is een van onze populairste wagens. De wagen biedt plaats aan vier volwassenen en beschikt over de nieuwste technologische snufjes. De comfortabele zetels, de veiligheidsvoorzieningen, het infotainment, het elegante design… zijn allemaal troeven”, zegt Elfi Janssens, managing director bij Volvo Car Belux.

Momenteel is 12 procent van het wagenpark van delaware volledig elektrisch. Verwacht wordt dat het gemiddelde emissieniveau van het wagenpark tegen eind 2022 zal dalen naar 80 tot 90 gram CO2 per kilometer.

