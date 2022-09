15 nieuwe brandweerlui bij Fluvia maar dames blijven zwaar ondervertegenwoordigd: “We zijn nochtans één grote familie”

Laura Tremerie is één van de vier nieuwelingen die de post Belgiek versterken. “In mijn familie of kennissenkring is niemand bij de brandweer maar door een toeval rolde ik een tijd geleden in de jeugdbrandweer”, vertelt Laura (23). “Daar heb ik de smaak te pakken gekregen, in die mate zelfs dat ik besliste om de overstap te maken naar de volwaardige brandweer. Dat is een vrouw ben en in de minderheid, deert me niet. De brandweer is een teamgegeven. Je bent nooit alleen, je leert je grenzen te verleggen en eigenlijk wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. We zijn één grote familie.”