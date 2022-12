1 jaar cel voor man (36) na slagen aan zijn moeder

De 36-jarige man uit Deerlijk werd op 8 september vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis nadat hij er enkele maanden had vast gezeten. Zijn moeder trof haar zoon op 11 september aan in zijn bed. Ze probeerde hem wakker te maken, maar dat lukte niet. Daarna bracht ze hem naar het ziekenhuis. Daar vertrok hij al snel opnieuw. “Zijn moeder trof hem uiteindelijk aan een bushalte aan”, zei het Openbaar Ministerie tijdens het proces. “Daar zat hij voorovergebogen en was onder invloed van cocaïne en slaappillen. Hij viel haar aan, sloeg haar enkele keren en duwde ze in de grond.” Daarna kon ze de politie bellen. “Zij had verschillende blauwe plekken en een verkleuring in haar hals.” Toen de politie de man in de boeien wilde slaan, zette hij het open lopen in het nabijgelegen maisveld. “Er waren uiteindelijk vijf agenten nodig om de man te boeien. Hij zocht voortdurend de confrontatie op, waardoor ze hem ook aan zijn enkels moesten boeien.” De man werd in oktober nog veroordeeld voor zware slagen aan zijn vriendin. Hij is nu veroordeeld tot één jaar cel met uitstel waarvan de voorhechtenis effectief. Hij moet zich ook zo snel mogelijk laten behandelen voor zijn drugs- en agressieprobleem.