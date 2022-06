Zomerschool voor Pintse leerlingen

Vanuit Onderwijs Vlaanderen is er terug een aanbod aan zomerscholen. In De Pinte is het de derde keer dat de gemeente hiervoor samenwerkt met de vzw Tweety. “Het initiatief werd in 2020 ingericht na de coronalockdown, om de leerachterstand in te halen”, zegt schepen van Onderwijs Benedikte Demunck (N-VA). “We zetten het initiatief verder omwille van de pedagogische nood en we richten ons vooral naar kinderen met leerachterstand. Samen met de sociale dienst van de gemeente wordt er ook gekeken om een aanbod te creëren voor Oekraïense kinderen.”