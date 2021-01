Zeldzaam masker verminkte WOI-soldaat gevonden: “Vondst is minstens even belangrijk als die van het dodenmasker van de Egyptische farao Toetanchamon”

Gent / Aalter UZ start met verdeling van het vaccin: “De 2.730 flesjes controle­ren we één voor één, er mag niks verloren gaan”

5 januari Het UZ Gent is dinsdag gestart met de verdeling van het coronavaccin. Dat wondermiddel werd maandag in pizzadozen en op diepvriestemperatuur geleverd. Nu worden de dozen ontdooid, alle 2.730 flacons apart gecontroleerd en verpakt per woonzorgcentrum waar ze naartoe moeten. “Er hangt een hele procedure en controlesysteem rond dit product, er mag niks verloren gaan.”