Wouter (40) en Fien (38) openen ‘bed and brunch’ in kasteelhoeve in Parkbos: “Kunstwerken en decoratiestukken zijn te koop, zo blijft onze B&B in beweging”

De Pinte/Gent/Sint-Martens-LatemIn het Parkbos, de groene long op de grens van De Pinte, Gent en Sint-Martens-Latem, kan je binnenkort de nacht doorbrengen in een oude kasteelhoeve. Wouter Braeckman en Fien Quagebeur openen zaterdag hun ‘bed and brunch’ Villa Parkbos en iedereen is welkom voor het openingsfeest.

Villa Parkbos bevindt zich in het bosrijke gedeelte van het gelijknamige natuurdomein. De hoeve hoorde vroeger bij het kasteel Grand Noble van baron De Giey en ligt op grondgebied De Pinte, pal op de grens met Sint-Denijs-Westrem (Gent) en op een steenworp van Sint-Martens-Latem. Wouter Braeckman en Fien Quagebeur en hun dochter Sam (9) en zoon Ramon (2) namen er een jaar geleden hun intrek. Wouter is general manager van het bedrijvencentrum Watt The Firms in Gent en zijn vrouw Fien werkt als visagiste. Voor het Pintse koppel is Villa Parkbos niet hun eerste stap in de horecawereld.

“We hebben elkaar leren kennen in jeugdhuis Impuls in De Pinte en in onze jonge jaren hebben we een hotel uitgebaat op een skipiste in Zwitserland”, vertelt Wouter. “Fien ontfermde zich over de keuken en ik deed vooral het management. We vullen elkaar perfect aan en we hebben daar leuke tijden beleefd. Naast onze jobs runnen we ons eigen evenementenbureau, maar onze passie voor gastvrijheid is nooit verdwenen. We botsten op deze kasteelhoeve en dat leek ons de ideale locatie om zelf te wonen en een B&B te openen. We blijven immers in onze thuishaven De Pinte én we zitten op fietsafstand van Gent.”

B&B betekent niet altijd bed and breakfast, toch niet in de wereld van Wouter en Fien. “Wij spreken liever over een bed and brunch”, legt Fien uit. “Uitchecken hoeft niet per se ‘s morgens te gebeuren. Onze gasten kunnen genieten van een uitgebreide brunch, waarbij vers en lokaal zoveel mogelijk centraal staan. In Villa Parkbos bieden we drie kamers aan, waar in totaal 8 mensen kunnen overnachten. Er is ook een ontspanningsruimte met pooltafel beschikbaar.”

In Villa Parkbos kan je ook meer dan enkel overnachten en brunchen. “De locatie, inclusief de tuin en onze privéliving, kunnen geboekt worden voor fotoshoots en events, van workshops en meetings, over expo’s en diners, tot corporate en privé feesten”, zegt Wouter. “De plek is ideaal voor wie een tijdloze, maar eclectische stijl verkiest met een vleugje rock-‘n-roll”, vult Fien aan. “De ruimtes worden gevuld met een mix van hedendaagse en vintage meubels, afgewerkt met opvallende kunstwerken.” “Zo hangen er nu een paar stukken van Domestic Bliss van Helena Thienpont, maar willen we altijd ruimte overhouden voor iets nieuws. De meeste van onze kunstwerken en decoratiestukken zullen dan ook te koop zijn. Zo kunnen onze gasten een stukje Villa Parkbos meenemen naar huis, en blijft onze bed and brunch altijd in beweging, net zoals wij.”

Villa Parkbos ligt in de Klossestraat 61-63 in De Pinte. Iedereen is welkom voor het openingsfeest op zaterdag 16 juli van 14 tot 17 uur. Inschrijven kan via hello@villaparkbos.be. Meer info via Facebook.com/villaparkbos en binnenkort via www.villaparkbos.be.

