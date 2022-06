Word superhelp in Schelde-Leie: Infoavond politie gaat door op 28 juni

De Pinte MJR Team verzamelt 71.500 euro voor Kom op Tegen Kanker

Met enkele benefietacties hebben de wielrenners van het MJR Team uit De Pinte 71.500 euro ingezameld voor Kom op Tegen Kanker. Dat bedrag is voldoende om tijdens het Hemelvaartweekend deel te nemen aan het fietsevenement 1000 km voor Kom op tegen Kanker. In totaal fietsen er 42 renners in 13 ploegen mee, dat zijn 2 ploegen meer dan de vorige editie in 2019. Het MJR Team bestaat sinds 2013 en zamelde al zo’n 250.000 euro in. Voorzitter Filip Bradt overhandigde tijdens een eetfestijn in de cafetaria van het sportpark Moerkensheide op zondag 15 mei de cheque van 71.500 euro aan Karolien Devos van Kom op Tegen Kanker.

19 mei