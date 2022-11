Werken in Pont Zuid en Stationsstraat

Op woensdag 9 november wordt de bestaande toplaag in Pont-Zuid, tussen Klein Leenstraatje en de Landuitstraat, en in de Parkwegel gefreesd en opnieuw geasfalteerd. Deze werken zullen vermoedelijk tot en met 14 november duren. Het recyclagepark en sportpark Moerkensheide zijn bereikbaar tijdens de werken. Voor Pont-Zuid wordt er een omleiding voorzien via Landuitstraat – Grote Steenweg – Nieuwstraat in beide richtingen.

In opdracht van Infrabel worden er in de nacht van woensdag 9 november werken uitgevoerd in de Stationsstraat. De straat wordt afgesloten voor alle verkeer van 22u tot 6u ’s morgens. Er is een omleiding voorzien via de Koning Albertlaan om het station te bereiken. Fietsers en voetgangers hebben doorgang tijdens de werken.