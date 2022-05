Werken in Kleine Landeigendom

De werken gingen van start in de Kasteellaan en nadien gaat aannemer Koch Ockier verder met de voetpaden in de Borluutlaan, Guido Gezellelaan, Scheldeveldestraat en Hendrik Consciencelaan. De werken omvatten een aantal aanpassingen op vlak van verkeersveiligheid. Ter hoogte van de toegang tot het woonzorgcentrum Scheldevelde en ter hoogte van het speelbos wordt de infrastructuur voor voetgangers verbeterd. Ter hoogte van het speelbos en in de Hemelrijkstraat komen eveneens verkeerskussens. In het kader van de veilige schoolomgevingen heeft het bestuur wordt een fietsstraat en bijhorende permanente zone 30 ingevoerd in de Kasteellaan, voor het postkantoor en tussen de Vredestraat en het Louis Paul Boonpark.