WEER. Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in De Pinte

HUIZEN­JACHT. Gavere, een groene, landelijke gemeente, die ook goed bereikbaar is: “Voor een recent apparte­ment betaal je al snel 350.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen. Deze week landen we in Gavere. Het prinsdom aan de Schelde tussen Oudenaarde en Gent speelt op de immomarkt veel troeven uit. En dat voelen kopers in hun portefeuille. “Al is dat relatief”, zegt de plaatselijke vastgoedspecialist Wim Van Der Schueren.