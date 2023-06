WEER. Vanochtend kans op helder weer in De Pinte

Zestiger sluit 73 gsm-abonnemen­ten af met valse namen, maar wordt vrijgespro­ken: "Hij is ontoereke­nings­vat­baar”

Een 61-jarige man uit Merelbeke is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor oplichting en valsheid in informatica. Niet omdat R.K. de feiten niet pleegde, maar wel omdat hij door de gerechtspyschiater ontoerekeningsvatbaar werd verklaard.