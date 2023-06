WEER. Vanochtend bewolking in De Pinte

Verkeersinfo Auto belandt op z'n kop op de E40 in Merelbeke: even hinder richting Brussel

Een wagen is woensdagochtend op zijn kop beland op de E40 in Merelbeke. Door het ongeval waren twee rijstroken richting Brussel tijdelijk versperd, maar ondertussen is de baan opnieuw vrij. Niemand raakte gewond.